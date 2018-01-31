Подписано Генеральное соглашение по социально-трудовым отношениям в Казахстане

Общество
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В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, на котором было подписано Генеральное соглашение в указанной сфере, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает  пресс-служба Премьер-министра РК, в работе комиссии приняли участие руководители Федерации профсоюзов, Конфедерации работодателей, Казахстанской Конфедерации труда, Национальной палаты предпринимателей, Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий.

В ходе заседания обсуждены вопросы социально-трудовой политики государства и создания достойных условий труда для граждан страны, согласно поставленным Президентом РК задачам в Послании "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

В рамках заседания подписано Генеральное соглашение между Правительством РК, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018-2020 годы, определяющее согласованные позиции сторон по основным направлениям регулирования социально-трудовых отношений. Рассмотрен и утвержден план мероприятий (Дорожная карта) по реализации принятых обязательств в рамках Генерального соглашения.







Документ подписали стороны Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений: от Правительства – заместитель Премьер-министра РК Досаев, от объединения работников – председатель Федерации профсоюзов Абдрайым и генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Машкенов, от объединений работодателей – председатель правления НПП "Атамекен" Мырзахметов, председатель правления Конфедерации работодателей Байкенов, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Радостовец.







Генеральное соглашение на 2018-2020 годы касается вопросов технологической модернизации экономики, кардинального улучшения бизнес-среды, содействия формальной и продуктивной занятости населения, улучшения качества человеческого капитала, условий и охраны труда, а также промышленной и экологической безопасности.

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