Подписано казахстанско-германское соглашение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
В Берлине состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ТОО "Казахстанский центр энергосбережения и повышения энергоэффективности" и немецким энергетическим агентством DENA, направленного на совместное осуществление проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности промышленных и гражданских объектов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Документом предусматривается использование передового германского опыта при внедрении современных технологий и ноу-хау в соответствующей сфере в Казахстане. Соглашение вносит существенный вклад в реализацию межправительственного соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах, подписанного в рамках официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Германию в феврале 2012 года и будет реализовываться в контексте задач, поставленных Главой государства в Стратегии развития страны "Казахстан -2050".
Агентство DENA является главным координатором многочисленных программ и проектов в сфере энергосбережения. Агентство было создано в 2000 году, его учредителем является Федеральное правительство Германии в лице министерства экономики и энергетики, министерства транспорта, строительства и жилищного хозяйства и министерства охраны окружающей среды Германии.