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Подписано Парижское соглашение
Ануар КАЛМЫКОВ
От имени Казахстана данный документ на церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке подписал министр иностранных дел Ерлан Идрисов. Как отмечается в сообщении МИД, решение проблемы глобального изменения климата является одним из ключевых условий обеспечения устойчивого развития, преодоления бедности и достижения социально-экономического благополучия всех стран мира. Парижское соглашение стало важным символом решимости мирового сообщества положить конец дегра­дации окружающей среды.

Казахстан как страна, вносящая весомый вклад в решение экологических проблем на национальном и региональном уровнях, придает особое значение реализации исторического соглашения. В том числе первостепенное внимание вопросам сохранения окружающей среды будет уделяться на предстоящей в Астане выставке «ЭКСПО-2017» под лозунгом «Энергия будущего».
Также в Нью-Йорке Е. Идрисов провел двустороннюю встречу с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, в рамках которой собеседники обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана с Организацией, приоритеты членства нашей страны в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 годах.

Е. Идрисов выступил на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему «Дети и вооруженные конфликты». В своем выступлении министр представил принципиальную позицию страны по этой актуальной международной проблеме, рассказал о вкладе Казахстана в ее решение, в частности, в Афганистане, где наша страна осуществляет программы гуманитарной помощи, включая реализацию образовательных программ, строительство школ и больниц.

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