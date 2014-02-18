Подписано соглашение

На рынке «Заречный» торговые точки для реализации продукции областного стабилизационного фонда будут и вовсе предоставляться бесплатно. Накануне аким области Бердыбек Сапарбаев лично посетил крупные оптовые объекты Усть-Каменогорска. Достигнута договоренность с правоохранительными и налоговыми органами о проведении ежедневных рейдов и проверок. «Важно, чтобы активное участие в этом процессе принимали и жители города», – подчеркнул глава региона.

Студенты некоторых учебных заведений уже выступили с инициативой осуществлять мониторинг цен на социально значимые товары. Директор колледжа экономики и финансов КАСУ Ерсаин Набиев считает, что для будущих экономистов и финансистов подобная общественная деятельность будет даже полезна.

Светлана АБЕНОВА,

фото Сергея Сурова

Восточно-Казахстанская область