​Подписано торговое соглашение

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

Как отмечается в материалах Европейского совета, CETA устранит более 99% сборов, которые в настоящее время препятствуют торговле между ЕС и Канадой. При этом ожидается увеличение двусторонней торговли на 12 млрд евро в год, а также позитивный эффект для экономического роста и создания новых рабочих мест по обе стороны Атлантики. Соглашение также предусматривает повышенные нормы по защите потребителей, окружающей среды и работников. Оно включает положения о допуске к рынку товаров и услуг, инвестиций и к государственным рынкам.

Напомним, что подписание СЕТА около месяца блокировал бельгийский франкоязычный регион Валлония. Однако бельгийское федеральное правительство и Еврокомиссия все же смогли убедить местные власти снять свои возражения.


Литва готовится к войне?

Власти Литвы опубликовали руководство для граждан по противодействию иностранному вторжению. Как сообщает телеканал CNN, памятка под названием «Подготовка к выживанию в чрезвычайных ситуациях и войне» содержит 75 страниц.

В пособии, в частности, гражданам Литвы разъясняется, как следует шпионить за «оккупантами» и доносить на них. «Очень важно, чтобы гражданские лица имели волю к сопротивлению — в этом случае агрессор будет испытывать трудности с созданием условий для военного вторжения», – отмечается в памятке.

«Мы дали понять, что любой, кто пересечет нашу границу, столкнется с сильным сопротивлением со стороны общества и вооруженных сил», – пояснил глава Минобороны Юозас Олекас в интервью телеканалу. Как отмечают западные СМИ, это уже третье подобное руководство, распространенное властями Литвы.


Опасный воздух

Около 300 млн детей (то есть почти каждый седьмой ребенок в мире) проживают в регионах с крайне высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом сообщается на официальном сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Сегодня во всем мире 300 миллионов детей живут в зонах с чрезвычайно высоким уровнем токсичного загрязнения воздуха, – приводятся на сайте организации слова исполнительного директора ЮНИСЕФ Энтони Лейка. – Примерно два миллиарда детей проживают в областях, где уровень загрязнения воздуха не соответствует минимальным стандартам качества, установленным Всемирной организацией здравоохранения».

«Загрязнение воздуха – значительный сопутствующий фактор, каждый год приводящий к смерти 600 тысяч детей младше пяти лет, оно также каждый день угрожает жизни и будущему миллионов детей», – подчеркнул глава ЮНИСЕФ. По данным организации, наибольшее число детей страдает от загрязненного воздуха в странах Южной Азии и Африки.


Вместо курортов – пустыня

Французские климатологи спрогнозировали опустынивание курорт­ных регионов на юге Европы. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает издание Nature News.

Юг Европы, в частности Лиссабон (Португалия) и Севилья (Испания), по мнению ученых, станет частью обширной пустыни. Произойти это может к концу XXI века в результате глобального потепления.

Прогнозы ученых останутся справедливыми в том случае, если сохранятся современные темпы глобального потепления. Тогда леса на юге Европы, как полагают специалисты, отодвинутся на север и в горы, а на смену им придут кустарники. В противном случае, если среднегодовые температуры в регионе к концу века повысятся не более чем на 1,5 градуса Цельсия, экосистема региона сохранится. При этом исследователи отмечают, что аналогичные процессы происходят на юго-западе США.


Атакуют индюки

Власти калифорнийского города Дейвис приняли решение развернуть борьбу с дикими индюками, сообщает агентство AP. Агрессивные птицы обосновались на улицах несколько лет назад. Они нападают на прохожих, мешают проезду автомобилей и пачкают пометом постройки.

План борьбы с индюками, принятый городским советом Дейвиса, предусматривает поимку и выселение птиц. Самые агрессивные особи, возможно, будут убиты.

Проблемы с индюками начались, когда около десятка особей поселились на городском кладбище. Птицы преследовали посетителей, ели оставленные на могилах цветы и быстро размножались. За 10 лет их численность увеличилась в восемь раз. Теперь они встречаются не только на кладбище, но и в центре города.

Газета Sacramento Bee отмечает, что в службу 911 регулярно обращаются жители Дейвиса, к которым пристают индюки. Один из самцов пользуется среди горожан особой славой, ему дали кличку Даунтаун Том. Он гуляет по парковкам в самом центре городка и терроризирует посетителей магазинов.

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