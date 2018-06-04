​Подписаны важные соглашения

Текущий год в Содружестве проходит под председательством Таджикистана. Перед началом заседания СГП СНГ Президент этой страны Эмомали Рахмон принял у себя глав правительственных делегаций. В ходе встречи рассмотрены планы совместной работы, а также вопросы предстоящего заседания совета.
Традиционно заседание состоялось в узком и расширенном составах. В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества, заслушали информацию о ходе переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, а также решили ряд вопросов организационного характера. Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится осенью в Астане.
Кроме того, казахстанской стороной были подняты вопросы, касающиеся необходимости модернизации и совершенствования Содружества в рамках предстоящего обновления Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации, инициированных Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в ходе Совета глав государств СНГ в Сочи 11 октября 2017 года.
Основными темами заседания в расширенном составе стали вопросы дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений стран-участниц. Рассмотрены инструменты регулирования сотрудничества в области интеллектуальной собственности, инновационного развития энергетики, обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, межгосударственной стандартизации и таможенного дела.
По итогам заседаний Совета глав правительств СНГ состоялось подписание ряда документов, среди которых – Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств – участников СНГ; Решение о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации; Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования; Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации; Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года; Решение о Порядке разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года; Решение о Положении о Съезде учителей и работников образования государств – участников СНГ; Решение о Международном молодежном проекте государств – участников Содружества «100 идей для СНГ».
В рамках работы СГП СНГ Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел двусторонние встречи с главами правительств Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
В рамках встречи с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым обсуждены актуальные вопросы двусторонних экономических и торговых отношений, взаимодействия в энергетической, промышленной, таможенной политике.
На встрече с Премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-кыргызского сотрудничества в социально-экономической, торговой, инвестиционной, пограничной и таможенной сферах. Главы правительств обозначили важность соглашений, заключенных между президентами двух стран в Астане в рамках рабочей встречи глав государств Центральной Азии в марте т. г. и в ходе официального визита Президента КР Сооронбая Жээнбекова в декабре прошлого года. Были рассмотрены темпы исполнения поручений глав государств по увеличению двустороннего товарооборота до $1 млрд к 2020 году. Вместе с тем в ходе обсуждения были затронуты вопросы реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, подписанной в Астане 2 декабря 2017 года, и вопросы участия на предстоящем заседании СГП СНГ в Казахстане.