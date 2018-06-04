​Подписаны важные соглашения

Сергей Осанов

Текущий год в Содружестве проходит под председательством Таджикистана. Перед началом заседания СГП СНГ Президент этой страны Эмомали Рахмон принял у себя глав правительственных делегаций. В ходе встречи рассмотре­ны планы совместной работы, а также вопросы предстоя­щего заседания совета.

Традиционно заседание состоя­лось в узком и расширенном сос­тавах. В узком формате главы делегаций обменялись мнения­ми по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества, заслушали информацию о ходе переговоров по проек­ту Соглашения о свободной торговле услугами, а также решили ряд вопросов организацион­ного характера. Очередное заседание Совета глав правительств СНГ сос­тоится осенью в Астане.

Кроме того, казахстанской стороной были подняты вопросы, касающиеся необходимости модернизации и совершенствования Сод­ружества в рамках предстоя­щего обновления Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации, инициированных Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в ходе Совета глав государств СНГ в Сочи 11 октября 2017 года.

Основными темами заседания в расширенном составе стали воп­росы дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений стран-участниц. Рассмотрены инструменты регулирования сотрудничества в области интеллектуальной собственности, инновационного развития энергетики, обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, межгосударственной стандартизации и таможенного дела.

По итогам заседаний Совета глав правительств СНГ состоялось подписание ряда документов, среди которых – Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственнос­ти государств – участников СНГ; Решение о Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации; Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехничес­кого оборудования; Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации; Протокол о внесении изменений в Соглашение о сот­рудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года; Решение о Порядке разработки и финансирования межгосударственных инновацион­ных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года; Решение о Положении о Съезде учителей и работников образования государств – участников СНГ; Решение о Международном молодежном проекте государств – участников Содружества «100 идей для СНГ».

В рамках работы СГП СНГ Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел двусторонние встречи с главами правительств Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

В рамках встречи с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым обсуж­дены актуальные вопросы двусторонних экономичес­ких и торговых отношений, взаимодейст­вия в энергетичес­кой, промышленной, таможенной политике.

На встрече с Премьер-минист­ром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсуж­дены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-кыргызского сотрудничества в социально-экономической, торговой, инвестиционной, пограничной и таможенной сферах. Главы правительств обозначили важность соглашений, заключенных между президентами двух стран в Астане в рамках рабочей встречи глав государств Центральной Азии в марте т. г. и в ходе официального визита Президента КР Сооронбая Жээнбекова в декабре прошлого года. Были рассмотрены темпы исполнения поручений глав государств по увеличению двустороннего товарооборота до $1 млрд к 2020 году. Вместе с тем в ходе обсуждения были затронуты вопросы реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, подписанной в Астане 2 декабря 2017 года, и воп­росы участия на предстоящем заседании СГП СНГ в Казахстане.

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