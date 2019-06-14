подписываемые документы будут способствовать углублению сотрудничеству стран ШОС – Токаев

Политика
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Екатерина Елисеева
Применяемые сегодня решения и подписываемые документы будут способствовать углублению сотрудничеству стран ШОС. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании в рамках саммита Шанхайской организации, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Уверен, применяемые сегодня решения и подписываемые документы будут способствовать углублению сотрудничеству между нашими странами. ШОС по моему убеждению является один из самых эффективных и авторитетных международный объединений. Будучи молодой организацией она достигла заметных успехов в своем развитии, и тем самым привлекла к себе внимание  убеждения всего международного сообщество. Нам следует поддерживать и укреплять потенциал ШОС. Например, предстоит реализовать план действий на 2018-2022 годы в рамках стратегического для ШОС договор о долгосрочном добро соседстве , дружбе и сотрудничестве. Во вторых, следует расширять и налаживать полноформатные отношения ключевыми многосторонними структурами Евразии.

Он отметил, что в этом плане отдельного внимание заслуживает инициатива Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о "Трех диалогах" по установлению партнерских отношений с крупными региональными обьеденениями и проектами Европы и Азии.

"Особую актуальность приобретает преодоление стереотипов блокового мировосприятия укрепления основ открытости и равноправного сотрудничества. К примеру, надежными партнерами ШОС могут выступить Евразийский экономический союз а также АСИАМ, БРИКС, и Евросоюз. Далее в условиях замедления и экономического роста финансовой нестабильности на мировых рынках, нужно более эффективно использовать огромных экономический потенциал ШОС. Этому будет способстовавать формирование в восьми стороне формате евразийского финансового консультативного механизма. Данный инструмент создаст предпосылки для решения ряда назревших вопросов нашей экономической повестке дня", – дополнил Президент.

По его словам, подписываемый сегодня меморандум между секреториатом ШОС  и "Международным финансовым центром Астана" позволит использовать уникальный, инновационный потенциал данного центра в развитии финансовой системы стран ШОС. 







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