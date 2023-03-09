Подпольный криптообменный пункт накрыли в Астане

По данным АФМ, пункт незаконно работал в столице с 2021 по 2023 годы.

Фото: kaspersky.ru

Столичный Департамент АФМ изобличил незаконную предпринимательскую деятельность трех граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА, сообщает Kazpravda.kz.

Граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 годы, отметили в АФМ.

В результате проведенных мероприятий изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, деньги в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на двух криптокошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance».

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит, добавили в АФМ.