Свежий выпуск
​Подрастем до Евротура и уровня Суоми
Юрий Лифинцев

Из Страны тысячи озер

А в прежние годы Тапио не мог даже преодолеть сито отборочных состязаний и заканчивал выступления на Kazakhstan Open после первых двух дней. Нынче же не просто прорвался в финальную «половинку» сильнейших участников, но и вышел победителем, выиграв попутно 72 тыс. евро, столько же очков в свой текущий рейтинг и, наконец, путевку в European Tour.

Улыбчивого, словоохотливого, общительного (можно было бы просто сказать одним словом – счастливого) Тапио Пулкканена журналисты окружили сразу после его удачной переигровки на 18-й лунке. А потом еще долго «терзали» своими вопросами на заключительной пресс-конференции.

И вот что удалось узнать. В Казахстане новому чемпиону нашей страны по гольфу очень нравится выступать и просто находиться. Он обладает очень сильным ударом, таких гольфистов в Европе не больше пяти-шести человек. Дальний удар часто помогает Пулкканену выигрывать состязания и, наверное, точно поражать лунку – тоже. Во всяком случае, за свою спортивную карьеру Тапио на официальных соревнованиях пять раз (!) показывал Hole-in-one – посылал мяч в цель с первого удара.

Ему 27 лет, в гольф играет 18 лет. У него вся семья увлечена этим видом спорта. Что касается неизменной соломенной шляпки, которую Тапио носил на соревнованиях в Алматы, то оказалось, что, во-первых, это своеобразный талисман, во-вторых, когда-то в детстве капитан его команды носил такую же шляпку, и Пулкканен до сих пор ему подражает. И уже не хочет играть без этого головного убора.

На прощание я спросил у Тапио: «Вашу родную Финляндию называют Страной тысячи озер. А сколько в Суоми полей для игры в гольф?» Тапио ответил, что полей пока меньше, чем озер, примерно 130, на что кто-то из спикеров пресс-конференции с горечью заметил: «А у нас три…»

Нам ближе челлендж

На предстартовой пресс-конференции директор гольф-клуба «Нуртау» Серик Султангалиев рассказал о том, что наши соревнования по телевидению показывают в 50 странах мира. И довольно часто, выезжая за рубеж, он сталкивается с такой ситуацией, когда, представившись за «кордоном» гражданином Республики Казахстан, слышит в ответ восторженное: «Yes, Kazakhstan Open!»

Не раз за эти годы мы слышали от иностранных участников и приезжавших к нам директоров European Challenge Tour похвалы в адрес организаторов соревнований, работников гольф-клубов «Нуртау» и «Жайляу», волонтеров, зрителей, спонсоров, поваров, что специалистам очень нравятся изумрудные поля, предоставляе­мые в Алматы приезжим гольфистам, что призовой фонд у нас – один из самых крупных во всей серии европейского челлендж-тура. А раз так, то долгие годы многим было непонятно, почему при таких высоких оценках наши соревнования первой лиги (European Challenge Tour) никак не могут «подрасти» до турнира высшей лиги – European Tour? Ведь в Европейском туре и игроки посильнее, и ставки покруче.

Этот вопрос я задал исполнительному директору Kazakhstan Open – European Challenge Tour Нилу Бриггсу, только что в очередной раз похвалившему организаторов, зеленые поля у подножия Заилийского Алатау, алматинскую погоду и спонсоров турнира. А гость нашего города словно ждал, когда у него спросят именно про высшую лигу: «Подавайте заявку в Европейский тур, ее там с удовольствием рассмотрят».

Вот, оказывается, как! А мы-то думали, нас туда пока не пускают…

Прояснили ситуацию Серик Султангалиев и генеральный сек­ретарь Федерации гольфа Казахстана Константин Лифанов. Оказалось, что принимать Европейский челлендж-тур нам пока сподручнее, чем Европейский тур. И по деньгам, которые каждый год собираются спонсорами, и просто состав участников в челлендже более «демократичен» и доступен для казахстанских любителей гольфа, которые вместе с профессионалами ежегодно участвуют в специальном турнире Pro-Am. В нынешнем году, например, в открытом чемпионате нашей страны, не говоря уже о Pro-Am, участвовали пятеро казахстанских гольфистов, а случись нам принимать высшую лигу континентального гольфа, и тогда, пожалуй, никто из земляков даже заикнуться о своем участии в состязаниях на равных с асами не посмеет.

…Нет, нам пока ближе и дос­тупнее European Challenge Tour. Чуть-чуть подучимся играть, наберемся опыта – обязательно воспользуемся советом Нила Бриггса.

Популярное

Все
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Торговцы массажными накидками продолжают обманывать доверчивых пенсионеров СКО
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
Что говорят о будущем ОДКБ эксперты
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
Турбулентный «полет» птицепрома
Что за палки в колеса?
От аль-Фараби до наших дней
Эффективность как результат консолидации
Зеркальце для Маншук
Продумать все детали
В ритме нового времени
Двести объектов для села
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
В сельском музее
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Свежий выпуск
Спасать и защищать Родину
Свежий выпуск
Легендарная техника
Свежий выпуск
Даны четкие ответы
Свежий выпуск
Их называли небесными созданиями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]