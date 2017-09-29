​Подрастем до Евротура и уровня Суоми

Из Страны тысячи озер

А в прежние годы Тапио не мог даже преодолеть сито отборочных состязаний и заканчивал выступления на Kazakhstan Open после первых двух дней. Нынче же не просто прорвался в финальную «половинку» сильнейших участников, но и вышел победителем, выиграв попутно 72 тыс. евро, столько же очков в свой текущий рейтинг и, наконец, путевку в European Tour.

Улыбчивого, словоохотливого, общительного (можно было бы просто сказать одним словом – счастливого) Тапио Пулкканена журналисты окружили сразу после его удачной переигровки на 18-й лунке. А потом еще долго «терзали» своими вопросами на заключительной пресс-конференции.

И вот что удалось узнать. В Казахстане новому чемпиону нашей страны по гольфу очень нравится выступать и просто находиться. Он обладает очень сильным ударом, таких гольфистов в Европе не больше пяти-шести человек. Дальний удар часто помогает Пулкканену выигрывать состязания и, наверное, точно поражать лунку – тоже. Во всяком случае, за свою спортивную карьеру Тапио на официальных соревнованиях пять раз (!) показывал Hole-in-one – посылал мяч в цель с первого удара.

Ему 27 лет, в гольф играет 18 лет. У него вся семья увлечена этим видом спорта. Что касается неизменной соломенной шляпки, которую Тапио носил на соревнованиях в Алматы, то оказалось, что, во-первых, это своеобразный талисман, во-вторых, когда-то в детстве капитан его команды носил такую же шляпку, и Пулкканен до сих пор ему подражает. И уже не хочет играть без этого головного убора.

На прощание я спросил у Тапио: «Вашу родную Финляндию называют Страной тысячи озер. А сколько в Суоми полей для игры в гольф?» Тапио ответил, что полей пока меньше, чем озер, примерно 130, на что кто-то из спикеров пресс-конференции с горечью заметил: «А у нас три…»

Нам ближе челлендж

На предстартовой пресс-конференции директор гольф-клуба «Нуртау» Серик Султангалиев рассказал о том, что наши соревнования по телевидению показывают в 50 странах мира. И довольно часто, выезжая за рубеж, он сталкивается с такой ситуацией, когда, представившись за «кордоном» гражданином Республики Казахстан, слышит в ответ восторженное: «Yes, Kazakhstan Open!»

Не раз за эти годы мы слышали от иностранных участников и приезжавших к нам директоров European Challenge Tour похвалы в адрес организаторов соревнований, работников гольф-клубов «Нуртау» и «Жайляу», волонтеров, зрителей, спонсоров, поваров, что специалистам очень нравятся изумрудные поля, предоставляе­мые в Алматы приезжим гольфистам, что призовой фонд у нас – один из самых крупных во всей серии европейского челлендж-тура. А раз так, то долгие годы многим было непонятно, почему при таких высоких оценках наши соревнования первой лиги (European Challenge Tour) никак не могут «подрасти» до турнира высшей лиги – European Tour? Ведь в Европейском туре и игроки посильнее, и ставки покруче.

Этот вопрос я задал исполнительному директору Kazakhstan Open – European Challenge Tour Нилу Бриггсу, только что в очередной раз похвалившему организаторов, зеленые поля у подножия Заилийского Алатау, алматинскую погоду и спонсоров турнира. А гость нашего города словно ждал, когда у него спросят именно про высшую лигу: «Подавайте заявку в Европейский тур, ее там с удовольствием рассмотрят».

Вот, оказывается, как! А мы-то думали, нас туда пока не пускают…

Прояснили ситуацию Серик Султангалиев и генеральный сек­ретарь Федерации гольфа Казахстана Константин Лифанов. Оказалось, что принимать Европейский челлендж-тур нам пока сподручнее, чем Европейский тур. И по деньгам, которые каждый год собираются спонсорами, и просто состав участников в челлендже более «демократичен» и доступен для казахстанских любителей гольфа, которые вместе с профессионалами ежегодно участвуют в специальном турнире Pro-Am. В нынешнем году, например, в открытом чемпионате нашей страны, не говоря уже о Pro-Am, участвовали пятеро казахстанских гольфистов, а случись нам принимать высшую лигу континентального гольфа, и тогда, пожалуй, никто из земляков даже заикнуться о своем участии в состязаниях на равных с асами не посмеет.

…Нет, нам пока ближе и дос­тупнее European Challenge Tour. Чуть-чуть подучимся играть, наберемся опыта – обязательно воспользуемся советом Нила Бриггса.