Подразделение по борьбе с коррупцией среди руководителей центральных госорганов появится в РК

В Казахстане появится новое подразделение по борьбе с коррупцией среди руководителей центральных госорганов. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил руководитель Департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Жаксимбетов отметил, что следуя концепции "слышащего государства", Агентство на системной основе отслеживает социальную повестку по вопросам коррупции.
"Мы знаем, что один из самых актуальных общественных запросов – необходимость тотального контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и обеспечение неотвратимости наказания за коррупцию среди руководящего состава государственных органов", – сказал он.
В этой связи, а также в целях выявления, пресечения тяжких и особо тяжких системных коррупционных преступлений, совершаемых высокопоставленными должностными лицами госаппарата, в структуре Агентства с учетом международного опыта создается новое оперативное подразделение.
"Это управление по выявлению коррупции среди руководящего состава центральных государственных органов. Оно будет укомплектовано за счет наших внутренних резервов и сокращения должностей среднего руководящего звена", – резюмировал Жаксимбетов.