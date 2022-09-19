Фото ДП Карагандинской области
Происшествия
Подробности смертельного ДТП на трассе рассказали в полиции Павлодарской области
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

В департаменте полиции Павлодарской области рассказали подробности смертельного ДТП на трассе, повлекшем гибель двоих детей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации регионального департамента полиции, ДТП произошло сразу после полуночи на 59-м километре автодороги «Кызылорда - Павлодар» между селами Достык и Торткудук Аксуского региона. 31-летний водитель мини-вена, в котором находились 11 человек, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

Как выяснилось, в автомобиле марки «Toyota Noah» ехали пятеро взрослых и шестеро детей – все они являются друг другу родственниками. Две семьи из Усть-Каменогорска возвращалась домой из Астаны.

В управлении здравоохранения Павлодарской области уточнили, что вызов на пульт «103» поступил в 00.29 – на место аварии направили  три бригады «скорой помощи» и бригаду Центра медицины катастроф. Через 12 минут на месте были медики из поселка Калкаман – они проводили сортировку пострадавших.

Двое мальчиков 2016 и 2008 годов рождения погибли до приезда «скорой».

Все взрослые пострадавшие доставлены в больницу №1 Павлодара, несовершеннолетние - в детскую областную больницу с многочисленными переломами и травмами.

По информации областной детской больницы, состояние четверых несовершеннолетних при госпитализации средней степени тяжести. По данным первой городской больницы, двое мужчин госпитализированы в политравму с многочисленными переломами, сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, две женщины с сотрясением и ушибами от госпитализации отказались, о состоянии пятого взрослого ничего не сообщается.

В полиции отметили, что по данному факту проводится проверка.

 

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