Подробности заражения вахтовиков ТОО "Тенгизшевройл" озвучили в Минздраве
Айдана Демесинова
Около 150 работников компании "Тенгизшевройл" заразились коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вахтовые работы и большая скученность работников влияют на быстрое распространение инфекции. Как вы знаете, КВИ – это очень быстро распространяющаяся инфекция. Здесь работодателям нужно быть очень осторожными, необходимо соблюдать все условия, чтобы инфекция не распространялась в коллективе. На Тенгизе были заражены сотрудники. Основная масса переносила инфекцию в бессимптомной форме. Около 148 человек были заражены. С учетом того, что были выявлены первые случаи, массово проводились и проводятся соответствующие скрининговые тестирования всего состава", – сказал Султангазиев.
По его данным, ТОО "Тенгизшевройл" совместно с акиматом разработало соответствующий план мероприятий.
"Они сейчас уже проводятся для того, чтобы максимально усилить карантинные меры. Нужно разобщить разные потоки вахтовиков и остановить дальнейшее распространение инфекции. Заразившиеся вахтовики были госпитализированы в инфекционные больницы", – добавил спикер.