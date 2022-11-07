Подростка нашли повешенным во дворе дома в Туркестанской области

Подросток повесился в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

5 ноября в Толебийский районный отдел полиции из скорой помощи поступило сообщение о подростке, повесившимся на веревке в сарае во дворе дома.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия.

«При наружном осмотре на теле каких-либо признаков насильственных действий или иных телесных повреждений не обнаружено. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», – отметили в полиции.

Следователи опрашивают родных подростка, коллектив школы и учащихся, тщательно изучают камеры видеонаблюдения учебного заведения.

Факт зарегистрирован по уголовной статье «Доведение до самоубийства».