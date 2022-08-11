Фото: polisia.kz
Происшествия
"Подростка украли и заставили работать в ауле": в полиции Нур-Султана рассказали подробности "инцидента"
Елисеева Екатерина
корреспондент

Департамент полиции Нур-Султана прокомментировал пост в соцсетях о столичном подростке, которого якобы похитили и заставили работать в ауле, передает корреспондент Kazpravda.kz

Ранее в социальных сетях был опубликован пост о том, что мальчика из Нур-Султана украли и заставляли работать где-то в ауле, применяя насилие. 

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что якобы подростка из столицы заставили работать в ауле. Сотрудниками полиции установлено, что 17-летний несовершеннолетний находится дома, в городе Нур-Султане, в целости и невредимости", – отметили в полиции. 

Мать подростка пояснила стражам порядка, что на летние каникулы отправила сына к родственникам в поселок в Восточно-Казахстанской области. Мальчику не понравилось находиться там, и он написал об этом в социальных сетях.

По данным ДП, законный представитель несовершеннолетнего от каких-либо заявлений отказывается, претензий ни к кому не имеет.

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