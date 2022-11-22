Подростки-автоворы попали на видео в Астане

Фото: polisia.kz

Столичные полицейские установили несовершеннолетних автоворов. О краже с салона автомашины в полицию обратился юрист автоцентра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что в вечернее время подростки проходили мимо "Автоцентра Бавария Астана" по проспекту Кабанбай батыра и из хулиганских побуждений пролезли под шлагбаум на территорию. На парковке находились автомашины клиентов, которые остались незапертыми. Подойдя к одной из них, проникли в салон BMW Х6 и похитили солнцезащитные очки, зарядное устройство и запасной ключ от машины. Общий ущерб составил 800 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка УП района "Есиль" по подозрению в краже задержаны несовершеннолетние в возрасте 17 лет, после чего были переданы законным представителям.

По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Вещественные доказательства изъяты.

Несовершеннолетние взяты на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.