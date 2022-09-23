Подростки бросали 20-литровую бутылку с водой с 16-го этажа в Астане для Тик-тока

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних г. Астаны рассмотрел административые дела в отношении двух подростков по статье 435 Кодекса об административных правонарушениях РК, сообщает Kazpravda.kz.

"В Астане в ЖК "Парк Авеню Эксклюзив", двое несовершеннолетних 2007 года рождения, после просмотра в Тик-Токе видеоэксперимента с 20-литровой бутылкой, решили его повторить. После чего, наполнив 20-литровую бутылку водой, скинули ее с 16-го этажа. Проходивший прохожий успел отбежать в сторону", - говорится в сообщении столичного суда.

Данный факт свидетельствует о негативном влиянии социальных сетей на детей, развитие которых несформировано в силу их несовершеннолетнего возраста, отметили в пресс-службе.

В суде доказана вина родетелей, оставивших детей дома без присмотра. Законным представителям разъяснено о недопущении оставления детей одних дома в ночное время, без присмотра взрослых лиц.

На родителей несовершеннолетних наложен административный штраф в размере 15 009 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.