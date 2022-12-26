Подростки осквернили Вечный огонь в Семее – видео

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В городе Семее накажут родителей подростков, осквернивших Вечный огонь в Парке Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео instagram.com/fcity

В Instagram-канале городского информационно-развлекательного портала fcity говорится, что на видео «запечатлён момент, как группа молодых ребят «греет» ноги в пламени Вечного огня, при этом выражаясь нецензурными словами».

Внимание – в видео присутствует нецензурная лексика!

26 декабря факт зарегистрировала полиция. Виновные лица установлены, это 3 подростков 14-15 лет.

«В отношении родителей составлены административные протоколы по статье «Хулиганство». Данное правонарушение будет направлено для принятия процессуального решения в специализированный административный суд», – отметили в Департаменте полиции Абайской области, добавив, что санкция статьи влечет штраф в 7 МРП.

 

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