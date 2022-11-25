Подростки с ножом ограбили магазин в Актобе
Происшествия
По приметам был составлен фоторобот преступников, подозреваемые задержаны.
Двое несовершеннолетних совершили разбойное нападение на продуктовый магазин в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как стало известно, примерно в 14:10 часов двое неизвестных зашли в магазин и, угрожая ножом продавщице, похитили деньги из кассы и кошелек женщины.
По приметам был составлен фоторобот преступников.
Подозреваемые задержаны, ими оказались двое несовершеннолетних.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК "Разбой".