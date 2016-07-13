Подростки сбежали из оздоровительного лагеря в Костанайской области
Из детского оздоровительного лагеря в Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана сбежали два 12-летних мальчика, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу областного департамента внутренних дел.
"Двое воспитанников Рудненской школы-интерната для детей, оставшихся без попечения родителей, пропали с территории оздоровительного лагеря "Лесная сказка", – говорится в информации.
К поискам были подключены сотрудники районного отдела полиции, которые сразу стали прочесывать лес и ближайшие села.
"Через несколько часов, уже к ночи, подростки были задержаны в пяти километрах от лагеря и возвращены воспитателям", – отмечается в пресс-релизе.
Мальчики пояснили, что замыслили побег ради приключений, отмечается в информации.