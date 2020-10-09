Подростки сорвали звезду с мемориальной плиты в парке Победы в Сатпаеве

Полицейские Сатпаева нашли подростков, которые устроили акт вандализма в городском парке Победы, передает Kazpravda.kz
.
На странице "Патриот-Караганды" в Facebook
появилось видео, на котором запечатлен акт вандализма в парке Победы, устроенный подростками Сатпаева. На кадрах видно, как девушка срывает звезду с мемориальной плиты, а затем прикладывает ее ко лбу. Кроме того, еще один парень залез на верхушку мемориала.
Граждане, отдыхавшие на лавочке в этом парке, сделали подросткам замечание.
"Нельзя же так делать. Вы нормальные? Вы вообще нормальные?" – слышен голос возмущенной женщины за кадром.
Сотрудники полиции в короткие сроки нашли молодых людей. Установлены их анкетные данные и полные сведения о родителях.
"Так как правонарушители еще несовершеннолетние, закон запрещает оформлять в отношении них административные протоколы. В отношении подростков сотрудники ювенальной полиции местной полицейской службы провели беседу воспитательного характера. В отношении их родителей оформлен протокол по статье 448 кодекса "Об административных правонарушениях", – говорится в информации полиции.
Материалы поступили в суд.