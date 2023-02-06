Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Кольцо с носа помогли снять подростку спасатели Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

Сначала парень обратился за помощью к медикам – в детскую травматологию больницы в микрорайоне Асар. Уже оттуда поступил звонок в службу спасения 112.

«Прибывшие спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента установили, что мальчик засунул в нос инородный предмет – железное кольцо – и не может его снять. Спасатели с помощью слесарных инструментов сняли кольцо с носа подростка», – рассказали о занимательном случае из практики спасатели мегаполиса.