Подросток инсценировал свое похищение в Талдыкоргане

Талдыкорганские подростки придумали и разыграли детективную историю, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

2 января в полицию Талдыкоргана поступило сообщение о похищении 15-летнего школьника. В заявлении указывалось, что подростка в одном из городских микрорайонов якобы насильно увели несколько взрослых мужчин, свидетелем чего оказалась его двоюродная сестра-ровесница.

Полицейские бросились на поиски "заложника". Осмотрели ближайшие жилые массивы, все строящиеся объекты города и просмотрели уличные камеры видеонаблюдения. Однако никаких следов не нашли.

Одновременно оперативники проверили версию о том, что несовершеннолетний мог самостоятельно уйти из родительского дома. И она в итоге подтвердилась после дополнительного опроса свидетельницы его "похищения”.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение школьника удалось установить. Как выяснилось, несовершеннолетний выехал к родственникам в город Саркан, где его разыскали и доставили в Талдыкорган.

В настоящее время подросток находится в родительском доме.