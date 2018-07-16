Общество
Подросток из Астаны утонул в летнем лагере в Акмолинской области
Жанат Тукпиев
В водоеме, расположенном напротив детского оздоровительного лагеря "Арман" в Акмолинской области утонул 15 – летний подросток. Информация о гибели ребенка появилась в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz.

"9 июля 2018 года, в детском лагере "АРМАН", был избит и выброшен в воду Семенцов Андрей Дмитриевич!!! Ученик 28 школы, города Астана. Ему было всего 15 лет! Его жизнь только начиналась! Все сотрудники лагеря путаются в показаниях! Все дети говорят заученный текст! Они что-то скрывают! Тело Андрея в синяках и ссадинах! Его никто не начал искать сразу! Никто из сопровождающих не заметил пропажу ребенка! Никто не пересчитывал детей у водоема, в котором воды по пояс! Лишь спустя ЧАС, целый час, его тело было найдено! Тело Андрея было увезено в морг Кокчетава без родителей! Почему их не дождались?! Детям говорили, что он в больнице и пришел в себя!!! Запретили с кем-либо обсуждать это!!! (Стилистика и орфография автора сохранены – прим. автора)", – говорится в посте, опубликованном в группе "Астана – Что? Где? Когда?" в Facebook Ириной Леоновой.

В свою очередь, в пресс-службе ДВД Акмолинской области, сообщили, что информация о трагедии поступила 9 июля от дежурного пожарной части Аккольского района. Сообщалось, что 15-летний мальчик утонул при купании возле лагеря "Арман" рядом с городом Акколь. Ребенок являлся одним из отдыхавших лагеря.

"По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что это не первый случай гибели детей в летних лагерях. Так в 2014 году в реанимации Акмолинской областной больницы скончалась 9-летняя девочка из Карагандинской области, отдыхавшая в другом ДОЦ в Бурабае. Тогда врачи диагностировали у Аружан Абильдиной сепсис с полиорганным поражением — когда пострадали все органы, и как следствие — сердечную недостаточность, отек легких.

В 2016 году в лагере "Арман" в Бурабае от пореза стеклом скончалась 14-летняя Аня Маликова из поселка Тайынша СКО.

Во время игр на свежем воздухе, она поранилась осколком стекла. Медики и сотрудники лагеря незамедлительно повезли девочку в больницу Щучинска Акмолинской, скорая помощь выехала навстречу. Однако, спасти девочку не удалось.

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