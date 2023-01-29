Подросток на снегоходе протаранил толпу людей в Актобе: подробности происшествия

Фото: Polisia.kz

В больнице рассказали о состоянии пострадавших от наезда снегохода, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

Несчастный случай произошел на базе отдыха близ Актобе 28 января, в 15.30.

В результате трагедии 40-летняя женщина скончалась, 49-летний мужчина и 5 несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, в больнице. Детей доставили в детскую больницу.

По словам врачей, 17-летнего юношу отпустили на амбулаторное лечение, четверых госпитализировали. Трое пострадавших, в том числе годовалый ребенок, лечатся в отделении травматологии, у них сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести.

16-летняя девочка в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное, она получает лечение.

О состоянии пострадавшего мужчины пока не сообщили.

Департамент полиции проводит расследование.