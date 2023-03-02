Подросток сломал руку сверстнику в Таразе: родители выплатят штраф в 100 тыс. тенге

Как стало известно, 13-летний мальчик сломал руку ровеснику за то, что тот не поздоровался с ним двумя руками.

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В отдел полиции УП города Тараз обратилась местная жительница с заявлением о том, что 13-летний подросток сломал руку её 14-летнему сыну, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", – говорится в сообщении областного ДП.

По данным полиции, проведены все необходимые следственные действия, однако "согласно статье 15 УК РК, лицо, не достигшее 16-летнего возраста, не подлежит уголовной ответственности".

"В отношении родителей 13-летнего несовершеннолетнего составлен административный протокол по части 3 статьи 127 КоАП РК, наложен штраф в размере 103 500 тенге (30 МРП). Мальчик поставлен на профилактический учет во второй отдел полиции УП города Тараз", – дополнили в полиции.

Об инциденте сообщила правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова на своей странице в Instagram. По ее словам, 13-летний мальчик сломал руку ровеснику за то, что тот не поздоровался с ним двумя руками.