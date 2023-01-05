Подросток столкнулся с деревом и погиб на лыжной базе в Акмолинской области – СМИ

Житель города Астаны на базе близ Кокшетау при спуске с лыжной трассы столкнулся с деревом и скончался на месте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: instagram.com/sinegor.kz

Несчастный случай произошел 2 января. Как сообщают полицейские, в 17:25 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило сообщение от управляющего лыжной базой о том, что в 10 км от села Садовое на лыжной дорожке скончался житель столицы 2006 года рождения.

На место происшествия, по информации sinegor.kz, незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

«В ходе первоначального сбора материалов установлено, что несовершеннолетний приехал отдыхать на лыжную базу вместе с родителями. Тело молодого человека без признаков жизни обнаружили двое отдыхавших. Парень при спуске на лыжной трассе столкнулся с деревом, упал и, не приходя в сознание, скончался на месте», – говорится в сообщении Департамента полиции Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Назначена экспертиза.