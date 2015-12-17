Общество

Подросток ударил Премьер-министра Испании

17-летний подросток ударил Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время предвыборной прогулки по городу Понтеведра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"Юноша попросил политика сфотографироваться с ним, после чего ударил премьера по лицу", – сообщила в среду, 16 декабря, газета El Mundo. 

Свидетели сообщили, что некоторые из собравшихся горожан приветствовали этот поступок криками "браво, браво!". После этого молодой человек бросил на землю разбитые ударом очки политика и успел отвесить оплеуху одному из руководителей службы охраны премьера.

Телохранители задержали нападавшего и отвели в отделение полиции. Причины такого поступка молодого человека выясняются.

Премьер-министр отреагировал на инцидент вопросом к окружающим: "Как это могло произойти?" Сопровождавшие 60-летнего политика лица пытались смягчить ситуацию, демонстративно игнорируя происшествие и продолжая прогулку по городу, отмечает издание. Премьер продолжил путь без очков, из города он уехал в Ла-Корунью, где должен был принять участие в митинге.

Понтеведра — родной город для Мариано Рахоя. Хотя будущий премьер родился в Сантьяго-де-Компостелло, все детство и молодость он провел в Понтеведра, его отец был председателем городского суда. Именно в Понтеведра Рахой начинал политическую карьеру, избирался от города в Конгресс депутатов. 

Между тем, как сообщает interfax.kz молодой человек заявил, что не раскаивается в своем поступке. Газета "Паис" отмечает, что 17-летний испанец по имени Андрес после задержания сказал: "Я очень рад, что сделал это".

Рахой в результате инцидента сильно не пострадал и позже в среду даже принял участие в предвыборном митинге."Я чувствую себя нормально. Как ни странно, никаких проблем нет", - написал премьер Испании в "Твиттере".

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