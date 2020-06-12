Подросток утонул в Костанайской области

На реке Тобол в Костанае утонул подросток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.
"11 июня 2020 года около 20.00 часов в реке Тобол на административной территории города Костанай утонул подросток 2007 г. р. Мальчик купался в необорудованном для купания месте. В 21.18 спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии выясняются.
"ДЧС Костанайской области призывает граждан не оставлять детей без присмотра, а также не купаться в запрещенных местах. Берегите себя и своих близких", - добавили в пресс-службе.