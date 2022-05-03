Подросток утонул в заброшенном карьере в Шымкенте

Несчастный случай произошел в микрорайоне Кайтпас-1 Каратауского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как сообщили в ДЧС Шымкента, в заброшенный карьер глубиной около двух метров упал мальчик 2007 года рождения. Спасатели прибыли на место происшествия и извлекли тело утонувшего подростка.

«В данном заброшенном карьере 1,5-2 метра глубины, это достаточная глубина, чтобы утонуть. Дети часто ходят туда купаться, хотя мы запрещаем, там таблички установлены запрещающие. Несмотря на это, дети продолжают ходить туда. Сейчас прорабатываем вопрос с акиматом, чтобы вообще оградить этот карьер. Надеемся на местные исполнительные органы, если получится закрыть там все», — прокомментировала пресс-секретарь ДЧС Шымкента Зарипа Абдуллаевна.

Причина происшествия уточняется. Назначена судебно-медицинская экспертиза, дознавательные работы проводит полиция Каратауского района.