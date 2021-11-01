Подросток впал в кому после наезда автомобиля в Экибастузе

Происшествия
Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в городе Экибастузе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По информации пресс-службы областного Департамента полиции, 31 октября около 18:30 по улице М. Жусупа 23-летний водитель ВАЗ 21104 сбил пешехода 2007 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу», – говорится в сообщении.
В областной станции скорой помощи сообщили, что мальчика с черепно-мозговой травмой и в коме I степени госпитализировали в городскую больницу Экибастуза.
Автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.
По информации пресс-службы областного Департамента полиции, 31 октября около 18:30 по улице М. Жусупа 23-летний водитель ВАЗ 21104 сбил пешехода 2007 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу», – говорится в сообщении.
В областной станции скорой помощи сообщили, что мальчика с черепно-мозговой травмой и в коме I степени госпитализировали в городскую больницу Экибастуза.
Автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.