Подросток выпал из окна 14-го этажа в Павлодаре

15-летний подросток выпал из окна 14-го этажа в городе Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

25 сентября между 18:00 и 19:00 часами в Павлодаре с 14-го этажа выпал несовершеннолетний 2007 года рождения. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Соответствующее сообщение поступило в полицию Павлодара.

«По данному факту проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.