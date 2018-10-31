В здании УФСБ Архангельской области Российской Федерации произошел взрыв, сообщает Tass.ru.
В результате происшествия два сотрудника ФСБ были контужены. Еще один сотрудник ведомства получил тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи.
По информации ведомства, по предварительным данным, во время взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство, его личность установлена.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов" УК РФ.
Расследование уголовного дела о взрыве передано в центральный аппарат Следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причины и условия, способствовавшие преступлению.