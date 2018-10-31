В мире
Подросток взорвал здание ФСБ в Архангельске
В здании УФСБ Архангельской области Российской Федерации произошел взрыв, сообщает Tass.ru.

В результате происшествия два сотрудника ФСБ были контужены. Еще один сотрудник ведомства получил тяжелые ранения, за его жизнь борются врачи.

По информации ведомства, по предварительным данным, во время взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство, его личность установлена.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов" УК РФ.

Расследование уголовного дела о взрыве передано в центральный аппарат Следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причины и условия, способствовавшие преступлению.

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