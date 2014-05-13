Подружились вузы

В мероприятии приняли участие посол Китайской Народной Республики в Казахстане г-н Лэ Юйчэн и ректор КАТУ Ахылбек Куришбаев. Это событие явилось закономерным продолжением сотрудничества, начатого 4 года назад, то есть с момента открытия Казахстанско-китайского центра науки и образования на базе КАТУ, действующего в партнерстве с Синьцзянским аграрным университетом. Целями центра являются установление международного сотрудничества в области образования и науки, а также организация совместных научных исследований, учебной практики и курсов повышения квалификации в вузах КНР, проведение культурных мероприятий. Всего за период деятельности центра 58 обучающихся изучали китайский язык, из них 4 магистранта и 10 студентов прошли обучение в КНР. Еще 49 студентов получили учебную и научную практику в научном центре Синьцзянского аграрного университета, 12 студентов обучились в летней школе стран – участников Шанхайской организации сотрудничества при Университете Тонджи в городе Шанхае.

Анвар САРМАНОВ,

Астана