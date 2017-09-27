​Подсчет медалей

Вечером в Ашхабаде сос­тоится торжественная церемония закрытия этих комп­лексных соревнований. Устроители обещают не менее впечатляющее зрелище, чем это было во время открытия. За два дня до окончания Игр с подавляющим преимуществом в неофициальном командном зачете лидирует сборная Туркменистана, выигравшая 85 золотых медалей. Далее идут посланцы Китая (34), Ирана (26), Узбекистана (23), Казахстана (23) и Таиланда (20). Копилку нашей дружины наградами высшей пробы пополнили самбисты Айжан Жылкы­баева, Ажар Кенбейл, Динара Жумабаева, Зере Бектаскызы, Беймбет Канжанов, пловцы Адил Каскабай и Роман Трусов (100 м, комплексное плавание), а также выступаю­щая в кикбоксинге Акерке Наурызбаева.