Свежий выпуск
Подсчет медалей
Юрий Макаров
Вечером в Ашхабаде состоится торжественная церемония закрытия этих комплексных соревнований. Устроители обещают не менее впечатляющее зрелище, чем это было во время открытия. За два дня до окончания Игр с подавляющим преимуществом в неофициальном командном зачете лидирует сборная Туркменистана, выигравшая 85 золотых медалей. Далее идут посланцы Китая (34), Ирана (26), Узбекистана (23), Казахстана (23) и Таиланда (20). Копилку нашей дружины наградами высшей пробы пополнили самбисты Айжан Жылкыбаева, Ажар Кенбейл, Динара Жумабаева, Зере Бектаскызы, Беймбет Канжанов, пловцы Адил Каскабай и Роман Трусов (100 м, комплексное плавание), а также выступающая в кикбоксинге Акерке Наурызбаева.