​«Подсластили» финансами

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Хасан ЕСПАНОВ, Алматинская область

Чтобы расширить свой бизнес, предприниматель обратился в один из филиалов банка второго уровня за финансированием и получил кредит по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». До этого у него имелось 20 пчелосемей. На заемные средства в размере 3 млн тенге Н. Бенкс приобрел дополнительно 50 пчелосемей с ульями, а также фляги под мед и инвентарь, соответственно увеличив объемы производства и реализации продукции до 3 500 кг за сезон.

– Помимо субсидирования ставки вознаграждения, клиент не имел возможности обеспечить ликвидное имущество. В связи с этим была рассмотрена и одобрена гарантия фонда «Даму» в размере полутора миллионов тенге, – отметила менеджер филиала фонда «Даму» Алия Нугманова.

– Технология занятия пчеловодством обязывает специалис­тов этой отрасли внимательно следить за изменениями погоды, внося коррективы в технику ухода за пчелами, – рассказывает Николай Бенкс. – В таких условиях работы, где каждый день для нас несет риск, выделение субсидий облегчает нагрузку по платежу и добавляет уверенности в завтрашнем дне.

Сезон интенсивной работы продолжается с мая по август, затем производятся подкормка пчел и укрытие на зимовье. В среднем одна семья приносит 50 кг меда за сезон. За два года наработан постоянный круг потребителей, весь произведенный мед реализуется до конца года.

Пасека является кочевой, при необходимости ульи помещаются в тентованный фургон и могут быть перемещены в любое подходящее для медосбора место.

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