Подсластили отрасль…

Об этом сообщил вчера в Астане в ходе заседания «круг­лого стола», посвященного проблемам и перспективам сахарной отрасли республики, директор департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Минсельхоза РК Канат Жауымбаев. По его словам, в Казах­стане сохраняется высокая зависимость от импорта сахара: 60% этого продукта ввозится из России и Беларуси.

Спикер напомнил, что в прошлом году в республике возник дефицит и шоковый скачок цен из-за проблем с российскими сахарными поставками.

– Это обнажило наши проб­лемы продовольственной безопасности в части обеспечения сахаром, – вынужден был констатировать представитель отрас­левого министерства. В ценовом разрезе этот рыночный инцидент проявил себя следующим образом: цена за килограмм сахарного песка летом прошлого года в магазинах за короткий период выросла с 400 до 900 тенге.

В целях ценовой стабилизации и поддержки отечественных производителей сахарной свек­лы и ее переработчиков Правительством, как подчерк­нул Канат Жауымбаев, был принят комплексный план по развитию сахарной отрасли, состоящий из 33 пунктов.

– В рамках комплексного плана предусмотрены мероприятия в части расширения посевов сахарной свеклы. Планируется к 2024 году увеличить их площадь до 25 тысяч гектаров. На сегодня увеличение посевов сладкого корнеплода запланировано с 10,1 тысячи до 16,1 тысячи гектаров, – добавил спикер.

Также приняты меры по снижению НДС, предусмотрено «обнуление» импортной пошлины при ввозе сахарного тростника. Увеличены субсидии для стимулирования сдачи сахарной свеклы на сахарные заводы с 15 до 25 тенге за килограмм. В рамках «дорожной карты» намечены меры по экономической поддержке сахарных заводов, в частности акиматами областей предусмотрено выделение 25 млрд тенге на финансирование предприятий сахарной отрасли по оборотной схеме.

В свою очередь председатель Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева дала понять, что прошлогодний «сахарный кризис» может повториться, поскольку правила сдерживания и стабилизации цен на сахар, а также господдержки производителей все еще не утверждены. В этом контексте трудно не согласиться с председателем отраслевой ассоциации о том, что, «если бы правила приняли в сентябре-октябре (прошлого года. – Прим. ред.), то сегодня… не пришлось бы конкурировать с российским сахаром, который нынче продается в Казахстане по 360 тенге за килограмм. И получается, что себестоимость отечественного сахара выше, чем продажная цена российского».

Так что в Казахстане не хватает не только посевных площадей под сладкий корнеплод. Само сырье, поступающее от фермеров на сахарные заводы, часто бывает низкого качества. И здесь одними только финансовыми стимулами не обойтись.