Подсолнечник бьет рекорды

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В агросекторе Казахстана продолжается диверсификация посевов. Как сообщило Бюро национальной статистики, в 2026 году масличными культурами засеяно 5 млн 179 тыс. га, что на 30% превышает показатель прошлого года. При этом наиболее значительный прирост отмечен по основной масличной культуре – подсолнечнику.

иллюстрация с помощью Gemini Натальи Ляликовой

В нынешнем сезоне им засеяна рекордная площадь – 2,2 млн га, что на 25% больше, чем годом ранее. На этом фоне продолжают сокращаться поля, отведенные под традиционную монокультуру – пшеницу. За два года они уменьшились на 750 тыс. га, в том числе на 187 тыс. га в минувшем году.

Значительное расширение посевов «солнечного цветка» отмечается в Павлодарской, Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, где обеспечено до 90% доли его роста. Не остались без внимания фермеров и другие мас­личные – лен, рапс и сафлор: их площади также значительно расширились.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур отмечают, что рост пос­ледних обус­ловлен высоким спросом со стороны отечественных маслозаводов, а также расширением рынков сбыта: география экспорта казахстанской масложировой продукции в текущем сезоне охватывает 23 страны.

По итогам 2025 года производство и объемы вывоза зарубеж этой продукции в Казахстане достигли исторического максимума. Так, объем производства превысил 1,57 млн тонн, валютная выручка от экспорта составила 963 млн долларов, что в четыре раза больше по сравнению с показателем 2021-го (240 млн долларов).

Настоящий прорыв в этой отрасли отечественного АПК стал возможен благодаря мерам поддержки Правительства. Мас­ложировой сектор послужил одним из главных драйверов экономического роста и ­несырьевого экспорта Казахстана.

По итогам 2025-го отрасль обеспечила 27% валютной выручки от экспорта переработанной сельхозпродукции республики. Выпуск только подсолнечного масла за 2025 год (не считая шрота и жмыха) вырос в 2,3 раза по сравнению с 2021-м и перевалил за отметку в 752 тыс. тонн.

Средняя доля импорта подсолнечного масла в республику за последние четыре года (с ­2022-го по 2025-й) снизилась в два раза и на сегодня не превышает 18% от общего объема производства. Для сравнения: в период с 2015 по 2021 год среднестатис­тический показатель доли импорта этой продукции был на уровне 39%.

Текущие мощности переработки масличных в Казахстане превышают 5,2 млн тонн в год, из них 4,4 млн тонн – мощности переработки подсолнечника. Вместе с тем в период с 2026 по 2028 год в Казахстане планируется осуществление масштабных инвестиционных проектов по строи­тельству новых маслоперерабатывающих предприятий с совокупной мощностью переработки свыше 3 млн тонн мас­личных культур в год, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

#сельское хозяйство #урожай #подсолнечник

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