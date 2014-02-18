Подспорье для семей

– Корректировка курса тенге вызвала беспокойство и у наших сотрудников, и мы надеемся, что принятые меры окажутся ощутимым подспорьем для их семей. В Казахстане на наших предприятиях трудится около 55 000 человек. Больше трети задействованы на производстве, и компания всегда придерживалась политики справедливого вознаграждения работников производства, – прокомментировал решение генеральный управляющий директор Группы Казахмыс Олег Новачук.

Наталья РЫЖКОВА,

Карагандинская область