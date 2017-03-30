фото Дмитрия Ерофеева

В былые годы Семиречье, слывшее флагманом казахстанского свекловодства, обеспечивало 65% потребности сахара всей рес­публики. Сладкий корень здесь выращивали на площади в 24 тыс. га, объемы собранного урожая доходили до 250 тыс. тонн, работало пять сахарных заводов.

Тяжелый кризис 90-х годов привел к закрытию производств. К примеру, самый крупный в регионе Аксуский сахарный завод в поселке Жансугуров простаивает уже около 15 лет. Прежде чем ­обанкротиться, он сменил несколько хозяев и задолжал банку свыше 1 млрд тенге. Отсутствие сбыта выращенной продукции сильно ударило по крестьянским свеклосеющим хозяйствам. Несколько сезонов они терпели убытки, а потом были вынуждены переключиться на возделывание других, более выгодных сельхозкультур – сои, ячменя…

Дело сдвинулось с мертвой точки в августе 2014 года, когда в ходе рабочей поездки в регион Глава государства Нурсултан Назарбаев­ подверг жесткой критике деятельность местных влас­тей. Президент поручил новому руководству областного акимата незамедлительно исправить ситуацию, указав на необходимость увеличения производства не только сахарной свеклы, но и кукурузы, яблок, овощей.

Надо сказать, за прошедшие с тех пор 2,5 года удалось преодолеть кризис в сахарной отрасли Жетысу. Благодаря весомой поддержке государства свекловоды увеличили посевные площади с 3 тыс. до 6,4 тыс. га. Заработал дышавший на ладан Коксуский сахарный завод. В прошлый сезон предприятие переработало рекордный урожай – 240 тыс. тонн свеклы и выдало более 20 тыс. тонн готовой продукции. Доходило даже до того, что у центрального приемного пункта завода в поселке Балпык-би наблюдались огромные заторы большегрузных машин, привезших корнеплоды.

Словом, назрела необходимость наращивания перерабатывающих мощностей. И вот на днях на совещании по вопросам развития свекловодства был заключен меморандум между акиматом Алматинской области и одним из отечественных производственных консорциумов. Соглашением пре­дусмотрены полное восстановление и запуск Аксуского сахарного завода. На эти цели выделяется 8 млрд тенге, из которых 2 млрд тенге – средства местного бюджета, направляемые через СПК «Жетысу».

Как сообщил директор по развитию консорциума Сакен Муратов, планируется заменить технологическое оборудование, отремонтировать сооружения, восстановить ТЭЦ, закупить топ­ливо, обучить специалистов. Уже нынешней осенью предприятие начнет принимать выращенный крестьянами урожай, первоначальный план – переработка 80–100 тыс. тонн свеклы.

Подчеркнув, что возрождение Аксуского сахарного завода – исторически важное событие, аким области Амандык Баталов пообещал оказать инвесторам необходимую поддержку. Тем более что нынче недостатка в сырье не будет: перед аграриями поставлена задача – увеличить площади посевов до 9 тыс. га и собрать до 300 тыс. тонн корнеплода. Для создания новых сервисно-заготовительных центров и приобретения качественных семян из областного бюджета выделено 1,4 млрд тенге, подписаны договоры о поставке 96 единиц сельхозтехники.

За каждую тонну выращенного урожая свекловоды получат по 17 тыс. тенге, из которых 8 тыс. тенге выплатит завод, 9 тыс. тенге – областное управление сельского хозяйства в виде субсидий. Кроме того, субсидируют затраты на покупку минеральных удобрений, гербицидов и семян до 40–70% от их стоимости, а также расходы, связанные с поставками поливной воды и транспортировкой свеклы на завод. Чем не подспорье для крестьян?

В ходе совещания руководители свеклосеющих хозяйств Жакан Кылышбеков, Абен Тайжан, Александр Квитко и другие поделились опытом внедрения современных технологий, увеличения севооборота. Фермерам удалось поднять урожайность до 600 центнеров с гектара, они и дальше намерены наращивать производственные темпы. В свою очередь Амандык Баталов выразил благодарность аграриям за хорошие результаты и отметил, что, объединив усилия, удастся выполнить поручение Главы государства по обеспечению населения собственным сахаром и снижению доли его импорта на внутреннем рынке.