В былые годы Семиречье, слывшее флагманом казахстанского свекловодства, обеспечивало 65% потребности сахара всей республики. Сладкий корень здесь выращивали на площади в 24 тыс. га, объемы собранного урожая доходили до 250 тыс. тонн, работало пять сахарных заводов.
Тяжелый кризис 90-х годов привел к закрытию производств. К примеру, самый крупный в регионе Аксуский сахарный завод в поселке Жансугуров простаивает уже около 15 лет. Прежде чем обанкротиться, он сменил несколько хозяев и задолжал банку свыше 1 млрд тенге. Отсутствие сбыта выращенной продукции сильно ударило по крестьянским свеклосеющим хозяйствам. Несколько сезонов они терпели убытки, а потом были вынуждены переключиться на возделывание других, более выгодных сельхозкультур – сои, ячменя…
Дело сдвинулось с мертвой точки в августе 2014 года, когда в ходе рабочей поездки в регион Глава государства Нурсултан Назарбаев подверг жесткой критике деятельность местных властей. Президент поручил новому руководству областного акимата незамедлительно исправить ситуацию, указав на необходимость увеличения производства не только сахарной свеклы, но и кукурузы, яблок, овощей.
Надо сказать, за прошедшие с тех пор 2,5 года удалось преодолеть кризис в сахарной отрасли Жетысу. Благодаря весомой поддержке государства свекловоды увеличили посевные площади с 3 тыс. до 6,4 тыс. га. Заработал дышавший на ладан Коксуский сахарный завод. В прошлый сезон предприятие переработало рекордный урожай – 240 тыс. тонн свеклы и выдало более 20 тыс. тонн готовой продукции. Доходило даже до того, что у центрального приемного пункта завода в поселке Балпык-би наблюдались огромные заторы большегрузных машин, привезших корнеплоды.
Словом, назрела необходимость наращивания перерабатывающих мощностей. И вот на днях на совещании по вопросам развития свекловодства был заключен меморандум между акиматом Алматинской области и одним из отечественных производственных консорциумов. Соглашением предусмотрены полное восстановление и запуск Аксуского сахарного завода. На эти цели выделяется 8 млрд тенге, из которых 2 млрд тенге – средства местного бюджета, направляемые через СПК «Жетысу».
Как сообщил директор по развитию консорциума Сакен Муратов, планируется заменить технологическое оборудование, отремонтировать сооружения, восстановить ТЭЦ, закупить топливо, обучить специалистов. Уже нынешней осенью предприятие начнет принимать выращенный крестьянами урожай, первоначальный план – переработка 80–100 тыс. тонн свеклы.
Подчеркнув, что возрождение Аксуского сахарного завода – исторически важное событие, аким области Амандык Баталов пообещал оказать инвесторам необходимую поддержку. Тем более что нынче недостатка в сырье не будет: перед аграриями поставлена задача – увеличить площади посевов до 9 тыс. га и собрать до 300 тыс. тонн корнеплода. Для создания новых сервисно-заготовительных центров и приобретения качественных семян из областного бюджета выделено 1,4 млрд тенге, подписаны договоры о поставке 96 единиц сельхозтехники.
За каждую тонну выращенного урожая свекловоды получат по 17 тыс. тенге, из которых 8 тыс. тенге выплатит завод, 9 тыс. тенге – областное управление сельского хозяйства в виде субсидий. Кроме того, субсидируют затраты на покупку минеральных удобрений, гербицидов и семян до 40–70% от их стоимости, а также расходы, связанные с поставками поливной воды и транспортировкой свеклы на завод. Чем не подспорье для крестьян?
В ходе совещания руководители свеклосеющих хозяйств Жакан Кылышбеков, Абен Тайжан, Александр Квитко и другие поделились опытом внедрения современных технологий, увеличения севооборота. Фермерам удалось поднять урожайность до 600 центнеров с гектара, они и дальше намерены наращивать производственные темпы. В свою очередь Амандык Баталов выразил благодарность аграриям за хорошие результаты и отметил, что, объединив усилия, удастся выполнить поручение Главы государства по обеспечению населения собственным сахаром и снижению доли его импорта на внутреннем рынке.