Подставное лицо

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Ашим Темирхан, Жамбылская область

Пенсионер стал жертвой мошенника, оформившего на пожилого человека онлайн-кредит.

В отдел полиции Таласского района с заявлением обратился 64-летний житель города Каратау. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо обманным путем оформило на его имя банковский онлайн-кредит поч­ти на 700 тыс. тенге. Об этом ему стало известно лишь после удержания определенной суммы с пенсионных начислений.

Как выяснилось, абонентский номер мужчины приоб­рел другой человек, прошел верификацию в приложении банка и по электронным докумен­там оформил онлайн-заем на имя потерпевшего, присвоив денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 24-летний житель города Каратау. Мужчина признал вину, ведется следствие.

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