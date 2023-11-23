Подставное лицо

В отдел полиции Таласского района с заявлением обратился 64-летний житель города Каратау. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо обманным путем оформило на его имя банковский онлайн-кредит поч­ти на 700 тыс. тенге. Об этом ему стало известно лишь после удержания определенной суммы с пенсионных начислений.

Как выяснилось, абонентский номер мужчины приоб­рел другой человек, прошел верификацию в приложении банка и по электронным докумен­там оформил онлайн-заем на имя потерпевшего, присвоив денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 24-летний житель города Каратау. Мужчина признал вину, ведется следствие.