Подставное лицо Свежий выпуск 23 ноября 2023 г. 2:00 0 Ашим Темирхан, Жамбылская область Пенсионер стал жертвой мошенника, оформившего на пожилого человека онлайн-кредит. В отдел полиции Таласского района с заявлением обратился 64-летний житель города Каратау. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо обманным путем оформило на его имя банковский онлайн-кредит почти на 700 тыс. тенге. Об этом ему стало известно лишь после удержания определенной суммы с пенсионных начислений. Как выяснилось, абонентский номер мужчины приобрел другой человек, прошел верификацию в приложении банка и по электронным документам оформил онлайн-заем на имя потерпевшего, присвоив денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 24-летний житель города Каратау. Мужчина признал вину, ведется следствие.