Происшествия Подставные лица сдавали тесты на госслужбу в городах РК

Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции выявлена и разоблачена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала услуги по успешному прохождению тестирования на государственную службу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службе ведомства.



Мошенники изготавливали поддельные удостоверения личности с анкетными данными кандидатов, уточнили в агентстве.



"Так, в городах Талдыкорган и Алматы при попытке незаконной сдачи тестирования вместо кандидатов на государственную службу были задержаны подставные лица, у которых были изъяты поддельные удостоверения личностей и сертификаты положительного прохождения тестирования. Установлено, что указанная группа, состоящая из 14 человек, незаконно проходила тестирования в различных городах Республики Казахстан и за свои услуги получали денежное вознаграждение от $4 000 до 5 000", – указывается в сообщении.



В общей сложности в период с августа 2014 года по сентябрь 2015 года указанные лица прошли тестирование на знание законодательства и получили сертификаты за 120 человек, среди которых имеются государственные служащие и кандидаты на государственную службу.



В настоящее время установлены лидеры и все члены организованной группы. Ведется досудебное расследование.

