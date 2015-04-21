Происшествия Подтопление угрожает 31 населенному пункту – КЧС РК Талгат Исенов

В Комитете по ЧС МВД рассказали о текущей ситуации с паводками, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"31 населенный пункт находится под угрозой подтопления. Тем не менее борцы с паводками, будь то сотрудники подразделений ЧС, Минобороны или других госорганов, присутствуют во всех городах и селах, находящихся в опасной зоне", – заявил на брифинге официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.



К этим селам, в частности, относятся населенные пункты Уялы, Садырбай, Оркендеу и Алгабас Коргалжынского района Акмолинской области.



"По данным ГУ "Казселезащита", на реке Нура продолжаются подъемы уровней воды, возможны разливы и подтопления. Большая часть жителей названных сел, а их всего 500 человек, заблаговременно отселена, были проведены все превентивные мероприятия. Часть жителей по своей инициативе осталась в домах", – сказал спикер.



Обрисовывая общую картину по стране, Иманкулов привел следующие цифры: "Из 16 171 эвакуированного домой вернулись 13 375 человек. Из них в Карагандинской области, соответственно, 13 279 и 11 940 человек. Из 2 434 попавших в зону подтопления домов вода ушла из 2 173 строений. Возведено 22 588 метров временных дамб, откачено 363 417 кубометров воды. Всего в противопаводковых мероприятиях задействованы 6 444 человека, 1 707 единиц техники, 153 водооткачивающих устройства и 112 плавсредств".

