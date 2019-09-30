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​Подтверждение доверия
Александр Вербинин

Министерство финансов РК успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,150 млрд евро. Выпуск состоял из двух траншей: на сумму 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6% и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%.

Минфин подчеркивает, что стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне как для республики, так и во всем регионе СНГ. Так, ставка в 0,6% по 7-летним бумагам является исторически самой низкой, когда-либо установленной суверенным эмитентом из развивающихся стран в категории рейтинга «ВВВ».

«Более того, доходность обоих траншей предполагает отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находится внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану», – отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, транш с 15-летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ, что также свидетельствует о существенном кредите доверия инвесторского сообщества к Казахстану.

Эта сделка позволила респуб­лике диверсифицировать инвес­торскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро. Посредством выпуска 15-летнего транша Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала.

В предыдущий раз Казахстан размещал евробонды в евро осенью 2018 года. Тогда 2 транша по 525 млн евро со сроками обращения 5 и 10 лет были привлечены с доходностью 1,55% и 2,375% годовых соответственно.

Нынешнему выпуску предшествовало двухдневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка и Международного финансового центра «Астана». Книга заявок составила около 2,8 млрд евро с участием более 110 качественных инвесторов, что свидетельствует о высоком спросе на казахстанские долговые инструменты.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана». При этом на бирже МФЦА размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигаций.

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