Подтверждение репутации Свежий выпуск 750 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Договор на строительство павильо-на для предстоящей международной выставки «ЭКСПО-2017» предприя­тие заключило в ходе прошедшего в СКО (первого в Казахстане) инвестиционного форума «Кызылжар инвест». В соответствии с ним на днях завод отправил в столицу уже тридцатую машину с весьма сложным грузом – 48-метровые металлические формы. Чтобы они вместились в 20-тонную фуру, приходится разбирать их на 4 части. С начала действия проекта отгружено 30% необходимых для сооружения изделий. Завершить начатое заводчане планируют к концу мая. Срок вполне реален: государственная поддержка позволила обзавестись современным высокопроизводительным оборудованием, при котором многие важные технические процессы удалось сократить с нескольких минут до считанных секунд. Так что и при двухсменной работе продукция ЗБЗС широко востребована на рынке. Кроме того, четкость и качество исполнения данного проекта дает возможность еще упрочить репутацию, дающую основание руководству компании вести переговоры о поставках металлоконструкций и для других объектов ЭКСПО-2017.

К слову, павильон предприятием спроектирован самостоятельно по закупленной у россиян специальной программе. Для нас, говорит заместитель директора ТОО Азамат Беккужинов, это выход на международный уровень.



