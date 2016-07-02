Подтверждение успехов Казахстана

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Ануар КАЛМЫКОВ
В ходе встречи И. Каримов поздравил народ Казахстана и Президента Нурсултана Назарбаева с избранием страны в состав Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. По его словам, Казахстан вошел в число 15 стран, принимающих важные решения и влияющих на международную жизнь. Узбекский лидер подчеркнул, что эта победа является несомненным успехом внешнеполитического курса Президента РК и казахстанской дипломатии. Он особо отметил, что Н. Назарбаев является его близким другом и соратником, который всегда добивается поставленных целей, проводит последовательную и взвешенную политическую линию, направленную на решение практических задач.

По мнению главы Узбекистана, это историческое событие – подтверждение успехов Казахстана в построе­нии суверенного государства. Как сказал И. Каримов, такая историческая победа была невозможна 25 лет назад. Он также пожелал казахстанскому Лидеру новых успехов и удач в выполнении высокой миссии в столь важном и авторитетном международном институте, как Совет Безопасности ООН.

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