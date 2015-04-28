Подтверждение высокого авторитета

Владимир Путин выразил сердечные поздравления Нурсултану Назарбаеву по случаю убедительной победы на президентских выборах.

«Итоги голосования в полной мере подтверждают высокий авторитет, которым Вы пользуетесь среди соотечественников. Своим выбором граждане Казахстана продемонстрировали широкую поддержку Вашего курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны, активное участие в евразийских интеграционных процессах и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества с Россией», – говорится в телеграмме.

Президент Российской Федерации подчеркнул готовность к продолжению доверительного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других международных структур.

«Уверен, это отвечает коренным интересам братских народов России и Казахстана, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безо­пасности на нашем континенте», – отмечается в поздравлении.

В завершение Владимир Путин пожелал ­Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в ответственной деятельности во главе государства.