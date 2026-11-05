«Подтянуть» село к городским стандартам

Вопреки всем существующим представлениям и сложившимся стереотипам выросший, что называется «на асфальте» герой этой публикации Мустафа Жангильдин однажды взял да переехал из столицы в село Шахтерское Нуринского района.

фото автора

В итоге более семи лет он сам и его семья проживают в совершенно отличной от города сельской реальности и нисколько не жалеют об этом.

Как вышло, что вчерашний горожанин стал сельчанином, профессионально занимающимся фермерским хозяйством? Мустафа рассказал, что по окончании вуза в Астане он был принят на работу в Министерство сельского хозяйства. На первом рабочем месте ему поручили воп­росы распределения льготного ГСМ между регионами республики.

В целом все шло неплохо, но нет-нет, да и приходилось слышать о том, что без опыта работы в реальном производстве сделать карьеру едва ли удастся... Позже Мустафа перешел в ректорат столичного КазАТИУ имени Сакена Сейфуллина. Вуз направил в командировку в ТОО «Шахтерское», что базируется в одноименном селе. К слову, руководит этим хозяйством известный в Казахстане аграрий, «Қазақстанның Еңбек Ері» Георгий Прокоп.

– Мне предложили здесь работу – должность инженера по эксплуатации сельскохозяйственной техники с переездом в Шахтерское с семьей. После недолгих раздумий я согласился. Мое решение было поддержано супругой, – вспоминает Мустафа Жангильдин. – Это озна­чало крутой жизненный поворот, но мы все же испытали судьбу. Сейчас, по прошествии времени, о своем решении не жалеем. Здесь нам все по душе.

По признанию собеседника, жизнь на селе, конечно, отличается от городской. Если в крес­ле чиновника ему приходилось иметь дело сугубо с цифрами, то теперь все иначе: результаты своей работы видишь воочию в поле, цехах… Намного проще здесь и отношения между людьми, как и уклад жизни в целом. Еще здесь нет вечной городской суеты и живы народные традиции.

Через три года молодой специалист поднялся по карьерной лестнице до должности главного инженера предприятия. В настоящее время в его ведении огромный парк машин, да и все, что связано с другими техническими секторами «Шахтерского».

Итак, село приняло молодую семью, и она чувствует себя здесь комфортно, не засобиралась спустя недолгое время, обратно в город, как это нередко бывает. В то же время, в ходе нашего разговора Мустафа признался, что такой благополучный сценарий их «похода» в глубинку мог бы не стать таковым в другом хозяйстве или другом населенном пункте.

Дело в том, что Шахтерское отличается от десятков других сел района. Оно благоустрое­но, имеет отличные досуговые, спортивные объекты. Местное градообразующее предприятие обеспечивает молодых специалистов благоустроен­ным жильем, хорошей зарплатой. Есть здесь и перспективы карьерного роста. В общем, жизнь и работа имеют целый ряд преи­муществ, какими не могут похвастать другие села и фермерские хозяйства. Поэтому и держатся здесь молодые кадры.

Пример нашего героя и опыт его семьи – повод порассуждать о проблеме все еще активного оттока людей, в особенности молодежи, из сел в города. Да еще может служить красноречивым доводом в пользу необходимости обустройства сельских территорий.

Желание развивать в них аграрный бизнес, чтобы уберечь от вымирания, сталкивается с проблемой нехватки рабочих рук. Молодежь после окончания школы повально устремляется в города. Однако пример Шахтерского свидетельствует: достойная зарплата и такие же условия жизни в селе все-таки могут позитивно повлиять на отток молодежи.

Надежды на решение проблем сельских территорий дает и нынешнее Послание Главы государства народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В нем следующий, 2027 год объявлен Годом Всенародной стройки. Это означает масштабное строительство и ремонт дорог, медицинских и образовательных, спортивных иных объектов в регионах, в том числе сельской местности.

По сути, любая стройка несет в себе очень важный позитивный посыл, вселяющий веру в развитие конкретного населенного пункта, административно-территориальной единицы.