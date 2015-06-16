Свежий выпуск Подведены итоги акций Раушан ШУЛЕМБАЕВА

В ходе мероприятия рассматривалась многогранная работа профсоюза, в том числе его участие в разработке и принятии регионального соглашения с акиматом Алматы, отраслевого соглашения с Министерством образования и науки, Генерального соглашения с Правительством РК.

В качестве положительного примера отмечалось, что при Алматинском профсоюзе работают советы ветеранов, студенческих профкомов, а также Центр по трудоустройству, социальных проблем и трудовых отношений. На фестивале огласили итоги Х спартакиады среди учебных заведений Алматы.

Напомним, в рамках спартакиады в честь 70-летия Великой Победы прошли состязания по волейболу, мини-футболу, тогызкумалаку, шахматам и настольному теннису. Состоялось также подведение итогов конкурса красоты «Парасат Аруы-2015». Звания «мисс» удостоились сразу 7 девушек. Были объявлены и итоги конкурса студенческих работ «ЭКСПО-2017», который также объявил «Парасат». Здесь победителем стала студентка КазНПУ им. Абая Акмарал Кабдрашева.