​Подведены итоги аудита

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Фарид Юмашев

Государственный аудит Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», проведенный Счетным комитетом по контролю за исполнением респуб­ликанского бюджета, не выявил фактов нецелевого использования бюджетных средств и активов.

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба комитета, проверкой установлен ряд финансовых нарушений, связанных в основном с неправильным отражением расчетно-кассовых операций в бухгалтерском учете.

Остальные финансовые нарушения, касающиеся оплаты строительных и монтажных работ, выполненных с отклонениями от проектно-сметной документации по качеству и объемам, а также дебиторской задолженности, оставшейся за подрядными организациями, составили 2,6 млрд тенге, или 0,4% от суммы, охваченной аудитом. Ведется работа по устранению недочетов. На сегодня возмещено деньгами и восстановлено выполнением работ в общей сумме 0,4 млрд тенге.

Также вскрыты случаи неэффективного использования средств на сумму 10,9 млрд тенге.

Не использована проектно-сметная документация общей стоимостью в 1,1 млрд тенге, разработанная для строительства Центра искусств – J2, в связи с оптимизацией затрат на проведение выставки.

В 6 международных павильонах без надлежащего оформления документов демонтированы оборудование, мебель, инсталляции и другое имущество как непригодные к дальнейшему использованию.

Также зафиксированы факты завышения сметных и государственных нормативов в проектно-сметной документации на строительство 13 объектов ЭКСПО-2017, причем эти бумаги получили положительные заключения вневедомственной экспертизы.

Счетным комитетом даны соответствующие рекомендации Правительству. 

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