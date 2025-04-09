Подведены итоги чемпионата по тогызкумалаку

Спорт
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске подвели итоги XXIII чемпионата Казахстана по тогызкумалаку среди молодежи и юниоров.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Интеллектуальные состязания стартовали 26 марта и проходили по трем дисциплинам: классика, рапид и блиц. Уровень мастерства и стратегическое мышление продемонстрировали 187 юношей и 185 девушек в составе 19 команд из 16 областей и трех городов республиканского значения.

В копилке западноказахстанской команды, в чьем составе выступили 26 человек, оказалось пять призовых мест, в том числе первое место в блице у Альбины Ешмукан. Сильнейшими в общекоманд­ном зачете стали павлодарцы, завоевавшие семь первых мест, на второй строчке турнирной таблицы расположились игроки из Туркестанской области, замкнула тройку лидеров команда Алматинской области.

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